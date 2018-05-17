Fatma Şahin, ilk orucunu iftar çadırında açtı

Vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Şahin, şehrin 6 bölgesinde kurulan iftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca 300 bin kişiye iftar yemeği verildiğini söyledi.

Başkan Şahin, gün boyu yoğun bir mesainin ardından Ramazan ayının ilk iftarını, iftar çadırında yaptı, saatler 19.39’u gösterdiğinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Başkan Fatma Şahin, 11 ayın sultanı Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu bereket olduğunu belirterek, “Büyükşehir olarak, yıllardır yaptığımız gibi yine iftar sofrasında halkımızla buluştuk. Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkında, üniversite öğrencileriyle birlikteyiz. Onlarla iftar yapmanın, sohbet etmenin, kardeşlik sofrasında bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu ortamı sağlayan yüce Mevlaya şükrediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin 6 bölgesinde kurduğumuz iftar çadırında bir ay içerisinde 300 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz. Binlerce insana gıda desteği sağlayacağız. İnananların manevi ihtiyaçları için gün içerisinde ve iftar sonrasında söyleşiler yapacağız. Kuran’ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi gibi Ramazanın manevi hazzını tattıracak içerikte kültürel çalışmalarımız olacak. ‘Nerede o eski ramazanlar’ dediğimiz hepimizin çocukluk hatıraları var. O duyguyu yaşatmak için de çocuk tiyatrolarıyla çocuklara, iyilik, merhamet ve adalet duygularını anlatacak tiyatro oyunları sahnelenecek. Çocuklarımıza oyunlarla, yoksullukla mücadelenin, dinimizin öğrettiği ‘veren el’ olmayı, yoksulluğu azaltmak için bu duruşun, ne kadar gerekli olduğunu göstereceğiz, bu bakış açısıyla çocuklarımızı hazırlıyoruz. Festival Parkta her akşam söyleşiyle, musikiyle Ramazanın manevi ruhuna uygun bir biçimde programlarımız olacak. Amacımız ve muradımız: girilmedik ev, çalmadık kapı, dokunmadık yürek kalmasın istiyoruz. Yüce Mevla, bölgemize, şehrimize, ülkemize: huzur, barış, adalet ve herkesin gönlüne göre bir dünya nasip etsin” dedi.

Vatandaşlar hizmetten memnun

İftar sofrasında orucunu açan vatandaşlar ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında insanların rahatlıkla orucunu açtığını bildirerek, sosyal belediyecilik anlayışının yansıtıldığı bu önemli çalışmada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Şehreküstü İtfaiyesi yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Kayaönü İtfaiyesi içi, Düztepe Çamlık Parkı içi, Karataş Mahallesi 103410 Cadde, Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı ve GAR binası önünde kurduğu iftar çadırlarında, ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.