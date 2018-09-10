Fatma Şahin inceledi, eşi kameramanlık yaptı

Şahin'in o renkli anlarında yanında bulunan eşi de kameramanlık yaptı

Gaziantep'te şehrin çevreyolu ve merkez bağlantısını sağlayan en yoğun trafiğin yaşandığı Gölgelik kavşağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı ile göbekli kavşak yapısından katılımlı sinyalizasyonlu yapıya dönüştürülerek, daha güvenli hale getirilmişti. Düzenlemelerle kavşağın önceden 2 bin 500 olan araç geçiş hızı ise yaklaşık 5 bin 700'e yükseltilmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eşi İzzet Şahin ile birlikte son durumu görmek üzere Gölgelik kavşağına gitti. Kavşaktaki inceleme esnasında büyük ilgi gören Fatma Şahin, vatandaşlarla zaman zaman hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların kavşak ile ilgili uyarılarını da dikkate alan Şahin'in o renkli anlardaki kameramanlığını ise eşi İzzet Şahin yaptı. İzzet Şahin, cep telefonu kamerası ile o anları saniye saniye kaydetti.

İncelemeden sonra Fatma Şahin, eşinin çektiği video ve fotoğrafları paylaşarak, "Biraz önce, akşam üzeri, 'son durum nedir acaba' diye eşimle birlikte yeni yaptığımız Gölgelik kavşağına gittik. Gördüğüm kadarıyla #Gaziantepliler memnun. Bu arada bu ve sonraki paylaşımdaki video ve hemşehrilerimle çekilen fotolar da eşim @isahin2744'in elinden, sağ olsun" yorumunda bulundu.