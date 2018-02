Fatma Şahin İstanbul’da Gaziantep’i Anlattı

Bir serbest bölge ve 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne sahip olan 950 fabrikada 130 bin kişinin istihdam edildiği Gaziantep’i İstanbul’da basın mensuplarına anlatan Başkan Şahin, kentin başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 2 milyarlık nüfusa 5 saatlik mesafede yer aldığını dile getirdi.

MIPIM’e İlk Kez Katılacak

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, her yıl Mart ayında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen, 25 bine yakın gayrimenkul profesyoneli ve dünyadaki bütün büyük oyuncularının ziyaret ettiği MIPIM Fuarı’na bu yıl ilk kez katılma kararı aldıklarını açıkladı. Bu yıl 13-16 Mart’ta gerçekleştirilecek MIPIM’e katılma sebeplerinin söylem ve eylem birliği oluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, her konuda dünyayla aynı dili konuşamadıkları takdirde rekabeti yönetemeyeceklerini, dolayısıyla hiç bir hedefe ulaşamayacaklarını söyledi. Başkan Şahin, “Gaziantep olarak özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Biz şehrimizi sadece kendimiz için değil, dünyadaki herkes için yaşanılır kılma noktasında çalışıyoruz. Bu nedenle Dünya’nın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e katılmak bizim için kaçınılmazdı. Hem Dünya’daki trendleri görüp şehrimizi ona göre planlamak, hem de şehrimizi tanıtıp Dünya’daki dev oyuncuları davet etmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Gaziantep’teki yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum da yapan Şahin, Dünya’daki değişimin ve gelişimin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini, Dünya’nın küreselleşme, sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını konuştuğunu belirterek, sürdürülebilir kalkınmanın tek başına ekonomik kalkınma olmadığını anlattı. Kalkınmanın yerelde başladığına vurgu yapan Şahin, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için, Anadolu’daki bütün kalkınma hamlelerinin her bir noktasının analiz edilerek, güçlü ve zayıf tarafların ortaya konması gerektiğini” ifadelerinde bulundu.

Ortadoğu’da rekabet artacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, özellikle yabancı yatırımcılar için Gaziantep’in çok önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesi esnasında herkesin bu pazarlara erişmek için birbiriyle rekabet edeceğini belirten Şahin, “Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Bölgemiz, özellikle Suriye ve Irak meselesi hal yoluna girdiği zaman, bölgenin ve Ortadoğu’nun fuar merkezi olacağız. Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor” dedi.

Başkan Şahin, şunları aktardı: “Özellikle yerelleşme, demokratikleşme ve sivilleşme, artık Batı medeniyetinde oturmuş. Bu aşamalar belki yüzyıl önce gerçekleşmiş. Bizler şu anda yerelleşme ve sivilleşme üzerine demokrasimizin çıtasını yükseltmek ve hukuk devleti normlarında istediğimiz noktaya gelmek için çabalarken, yerel yönetim olarak da artık biz yalnızca Türkiye’deki herhangi bir şehirle yarışmıyoruz. Çin’deki bir şehirle yarışıyoruz, Amerika’daki bir şehirle yarışıyoruz, Avrupa’daki bir şehirle yarışıyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın En Rekabetçi 7’nci şehri

Gaziantep’in ihracatını, Türkiye ortalamasının iki katı artırdığını belirten Şahin, “Gaziantep, son 15 yılda her yıl ortalama yüzde 7,1 büyüyen Türkiye’nin en dinamik ve rekabetçi şehri. Gaziantep, Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesinde de en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçildi. Şehrimiz, bilimsel ve teknolojik veriler ışığında ‘ekonomik gelişme konusunda başarılı ve ilgi çekici’ olarak değerlendirildi. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesinin yer aldığı Gaziantep 6,5 milyar doları aşkın yıllık ihracatı ile tek başına 172 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştiriyor. Gaziantep, uluslararası uçuşların yapıldığı hava limanı, karyolaları, demiryolu bağlantıları ve şehir içi gelişmiş ulaşım sistemleri ile lojistik bir üs. 2 milyar kişiye ve dünyanın önemli şehirlerine 5 saatlik uçuş mesafesinde. Bu durum, Gaziantep’e rekabet gücü ve cazibe getiriyor” ifadelerini kullandı.

Şehri yüksek teknolojiye geçirmek için hangi alanlarda yatırım yapmaları gerektiğine ilişkin araştırmalar yaptıkları belirten Şahin, makine ve kimya sanayisinin şehir için stratejik sanayiler olduğunu vurguladı. Şahin, buna yönelik olarak Gaziantep’te polimer ve inovasyon merkezi kurma kararı aldıklarını kaydederek, şehrin kendi ayakkabı markasını üretmek için çalıştıklarını ve sanayicileri markalaşma ile tasarım üzerine teşviklere yönlendirdiklerini söyledi.

İstasyon Projesi İddialı Geliyor

Gaziantep’in tarihi İpek Yolu güzergahında olduğunu kaydeden başkan Şahin, “Gaziantep’in geleceğini tasarlarken kendi kültür kodları üzerinden bunu yapmalıydık. Biz de bunun için kollarımızı sıvadık ve Gaziantep’te kentsel dönüşümü başlattık. Tarihe ışık tutan şehrimizin geleceğe de ışık tutmasını ve kentsel dönüşümde de öncü olmasını istiyoruz. Bu nedenle yapacağımız kentsel dönüşüm projeleri ile herkese örnek olmak amacındayız” diye belirtti. Şahin, bu dönüşümdeki ilk adreslerinin ise dünya markası olmayı amaçladıkları ayakkabı sektörünün kümelendiği İstasyon bölgesi olduğunu söyledi. Mevcut durumda bu tarihi bölgede ayakkabı sanayicilerinin üretim merkezlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Şahin, “O bölgeye ambulans, itfaiye giremiyordu. Artık dönüşüm kaçınılmaz olmuştu. Biz de ayakkabı sanayicilerimizi oradan taşımaya karar verdik. Ancak önce onlar için taşınabilecekleri bir yer belirledik. Ardından da her biri ile ayrı ayrı konuştuk. Ne istedilerse yüzde 20 fazlasını verdik. Bu bize ekstra 20 milyon liraya mal oldu ancak sonunda Gaziantep kazandı. Şimdi o bölgeye İstasyon Projemizi yapacağız. Konutlar ve iş yerleri olacak. Tarihi doku korunacak. Ayakkabı sanayicilerimiz de orada mağaza açacak. Şehrimize son derece modern yapılar kazandıracağız. Gerek oturma ve gerekse iş yeri ve büro olarak Gaziantep’e yakışır yapılar inşa edeceğiz. Bu bölgedeki tarihi yapıları da gastronomi atölyeleri olarak değerlendireceğiz. Bu alanın turizm fonksiyonlarını da ortaya çıkartacağız. Bu bölge diğer tarihi mekanlara ve şehrin alışveriş merkezine de çok yakın olacak. Bu projemizde çok iddialıyız. İnanıyoruz ki; herkes için bir ‘cazibe merkezi’ oluşturacağız. Başta yabancılar olmak üzere Gaziantep’e gelmek isteyen herkese de kapımız açık olacak” dedi.

6,5 Günde Şirket Kurulabiliyor

Dünya Bankası İş Yapma Raporu’na göre Gaziantep’te ortalama 6,5 günde şirket kurulabildiğine dikkati çeken Şahin, “Şehrimizde yabancı firmaların kolaylıkla üretim ve ticaret yapabilmesini sağlayacak uluslararası düzenlemeler geçerli. Şehrimizde güçlü ticaret altyapısı ve rekabetçi yatırım koşulları mevcut. Bin 300’ü aşkın yabancı şirket şehrimizde faaliyet gösteriyor. Ben herkesi özellikle yabancı yatırımcıları davet ediyorum. Şehrimizin nüfusu iki milyon, ancak Gaziantep’te yerleşik bir firma 2 milyarlık bir pazara 5 saat gibi çok kısa bir zamanda ulaşabiliyor. Eminim ki Gaziantep’e gelen yatırımcılar, gelecekte en kazançlı çıkacak yatırımcılar olacaktır” diye konuştu. Şahin, geçen yıl Gaziantep Hava limanı’ndan 3 milyon yolcu taşındığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu verdiği müjde ile hava limanını kapasitesinin 5 milyon yolcuya çıkacağını belirterek, “Bu da yabancı yatırımcı için bir cazibe getirecek” şeklinde konuştu.

Gastronomi başkenti

Gaziantep’i tanıyanların, “Sadece yemeklerinden dolayı bile AB’ye hiçbir koşulsuz, direkt girmesi gerekir” dediğini belirten Şahin, "Antik şehirleri, restore edilen tarihi eserleri, tematik müzeleri, gelişmiş hizmet altyapısı ve lezzetli yemekleri ile Gaziantep, 2017 yılında 1,5 milyon turisti ağırlayan destinasyon merkezidir. Üyesi olduğu UNESCO Creative Cities Network ile şehrin gastronomik zenginliği tescillenmiştir.” Bölgenin sağlık üssü konumundaki Gaziantep’in, her gelir düzeyine hitap eden yaşam alanları, modern eğitim tesisleri, şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal imkanları ile güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu anlatan Şahin, Gaziantep’in coğrafi konumu sayesinde 2.640 saat/yıllık toplam güneşlenme süresi ile önemli ölçüde güneş enerjisi potansiyeli taşıdığına dikkati çekti. Gaziantep’teki 3 üniversitede 60 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü de kaydeden Şahin, “Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlandığı iki Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan veya kendi bünyesinde AR-GE merkezi kuran firmalar, devlet tarafından sağlanan özel teşviklerinden yararlanmaktadır” diye konuştu.