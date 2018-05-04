Fatma Şahin, Karacaoğlan Mahalle Muhtarlığının açılışını yaptı

Karacaoğlan sakinlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunları dinleyerek, en kısa sürede sorunların çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

Göreve geldiği günden bu yana mahalleri gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karış karış mahalleleri gezerek, mahalle sakinlerinin sorunlarına kulak veriyor. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Şahin, Karacaoğlan Mahallesi’nde de yoğun ilgi gördü. Mahallenin ihtiyacı olan Karacaoğlan Mahalle Muhtarlığını hizmete açan Şahin, mahalle sakinleri ile hasbihal etti. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il genelinde 30 mahalle muhtarlığı hizmet binasının yapımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bizim beslendiğimiz damar halkın duasıdır"

Şahin, “Muhtarlar, demokrasinin ana damarıdır, mahallenin eli, ayağı, gözü, kulağıdır. Mahallelinin en iyi hizmeti alabilmesi için mekan çok mühimdir. İnsana ve insanın yaşamına dokunmak için Karacaoğlan Mahallesi’nde çok küçük ama önemli bir ihtiyacı giderdik. İhtiyaçları biliyoruz, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da bu konuda hassas, uygun mekanları bizlere veriyor, biz de ihtiyaç olan mahallelere hizmet binasını yapıyoruz. Tek amacımız ve muradımız; sizlerin hayır duasını almaktır. Bizim beslendiğimiz damar, sizin dualarınızdır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu hizmet yolunda ‘Kimsesizlerin kimi’ ‘sessiz yığınların sesi’ olmak için o gün ne söylediysek bugün o sözlerin arkasındayız. Şehrin emini olmak büyük bir sorumluluk ve emanettir. Ben işçi emeklisi bir babanın kızıyım, bu toprak, bu şehir bizi yetiştirdi, bizim birbirimizden hiçbir farkımız yok” dedi.

Şahin, projelerinden bahsetti

Başkan Şahin, Türkiye’nin Melen’den sonra ikinci büyük içme suyu projesi olan Düzbağ İçmesuyu Projesi’yle 120 kilometre uzaktan, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan, Fırat Nehri’nin bir kolu olan Göksu Çayı’nın 25 Aralık 2018’de Gaziantep’e akacağını anlattı.

Şahin, Kartalkaya Barajı’ndan gelen eski boruların, 2,60 metre çapındaki çelik borularla değiştirildiğini, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlandığında su faturalarında yüzde 15 oranında indirime gittiklerini hatırlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde 250 bin nüfusun yaşayacağı, 8,5 milyon metrekare alanda kurulacağı "Kuzey Şehir" Projesi kapsamında 2’nci etapta yapılan 749 konut için 14-25 Mayıs 2018 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti.

Başkan Fatma Şahin, 4 yılda 280 kilometre imarlı yol açtıklarını sözlerine ekledi.

Yılmaz: Şahin, mahalleleri adım adım gezdi

AK Parti Gaziantep Şehitkâmil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Gaziantep aşkıyla hizmet ürettiğini belirterek, Şahin’in kendisine Şehitkamil ilçesinde ne sorun varsa söylemesi yönünde talimat verdiğini aktardı.

Yılmaz, Başkan Şahin’in adım adım mahalleleri gezdiğini bildirerek, halkla birlikte yürüyen Başkan Şahin’in dev projelere imza attığını kaydetti.

Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Sadin Dilsiz ise, Başkan Şahin’e mahalleye yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, Karacaoğlan Mahalle Muhtarlığının açılış kurdelesini kesti.