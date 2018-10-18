Fatma Şahin Oğuzeli'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez ilçe Oğuzeli Menderes Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı, sıcak asfalt döken işçilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Gaziantep'te hizmet anlayışını bir bütün olarak değerlendiren başkan Şahin, Oğuzeli'nde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı. Oğuzeli ilçe halkının nabzını tutan başkan, fırında ekmek pişiren esnafla dertleşti, çarşıda alışverişe çıkan vatandaşlarla konuştu. Mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, Düzbağ İçme Suyu Projesi, Gaziray-Metro Projesi ve Kuzey Şehir konut projeleri hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Şahin, “16 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız kutlu yolculukta önemli olanın altyapı belediyeciliği değil gönül belediyeciliği olduğunu ortaya koyduk. Gönülden gönüle giden yolu sıcak tuttuğunuz zaman, sıcak asfalttaki o sıcaklığı yüreklere taşıdığınız zaman korkacak hiçbir şeyin olmadığını gördük. Oğuzeli bizim için çok önemli bir ilçe, ilçenin eksiklikleri gideriyoruz. Hep birlikte el ele vererek ilçenin gelişimini tamamlıyoruz. Yapılacak çok işimiz var, uyum içerisinde bu işlerin üstesinden geleceğiz” dedi.