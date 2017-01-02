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02 Ocak 2017 12:46

Fatma Şahin’den 2017 yılının ilk müjdesi

Fatma Şahin’den 2017 yılının ilk müjdesi

02 Ocak 2017 12:46

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in 2014 yerel seçimlerinde söz verdiği projelerde birisi olan Türkiye’nin en büyük ikinci projesi olan “İçmesuyu Temin Projesi’nin ihalesinin gerçekleştiğini müjdeledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Melen Projesi’nden sonra Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde en büyük ikinci projesi olan Gaziantep İçmesuyu Temini Projesi” konumundaki Göksu Havzası’na dayalı Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi’nin inşaat ihalesi yapıldığını müjdeledi. Şahin, sözleşmesi imzalanarak inşaatına başlanacak olan projede, kısa sürede çalışmaların başlayacağını ifade etti. Düzbağ inşaat projesi olarak da bilinen yatırım ile Yerel seçimler öncesi seçmene verilen bir sözü daha tutmanın sevincini yaşayacaklarını vurgulayan Şahin, projenin bölgeye hayırlı olmasını diledi. Şahin, proje kapsamında 100 km’den fazla 2 bin 600 mm çapında çelik boru döşeneceğini hatırlatarak, regülatör ve tünel yapılarının proje içerisinde yer aldığını söyledi. İnşaat çalışmalarının 2017 ve 2018 yıllarında yoğun bir şekilde devam edeceğini aktaran Şahin, 2019 yılına kadar Göksu Havzası’nın suyunun Gazianteple buluşması için gerekli bütün adımların kararlılıkla atılacağını da sözlerine ekledi. Şahin, "Düzbağ İnşaat İhalesine” Türkiye’de içmesuyu alanında en büyük firmaların katıldığını ve çalışmaları yakından takip edeceklerini bildirdi. Şahin, bu arada projede kendilerine yardımcı olan başta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere emeği geçen tüm DSİ ve GASKİ çalışanlarına teşekkür etti.
Şahin, altyapı alanındaki müjdelere devam edeceklerini, Gaziantep’te 1 milyon eşdeğer nüfusa hitap edecek İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ihalesinin de Şubat 2017’de GASKİ Genel Müdürlüğünce yapılacağını, kaynağının da hazır olduğunu Gazianteplilerle paylaştı.



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