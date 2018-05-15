Fatma Şahin’den akıllı ulaşım çağrısı

Akıllı şehirlerde ulaşım teknolojilerini çok iyi kullanan milli ve yerli bir ulaşım seferberliğine ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturan çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, birlik başkanı unvanıyla ilk programına katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı şehirlerde ulaşım teknolojilerini çok iyi kullanan milli ve yerli bir ulaşım seferberliğine ihtiyaç olduğuna değinen başkan, teknoloji ve bilginin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) iş birliğiyle düzenlenen, "Bir Düşün Sen" Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye Sergisi Ve Ödül Töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’de katıldı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarışma ile öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları teknoloji ve tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin sorumluluk duygusu kazanmalarını, fikir üretmelerini, özgür ve yenilikçi düşünme becerileri kazanmalarını istediklerini dile getirdi.

Bakan Özlü’nün Türkiye’ye yeni otomobil kazandırmak için çalıştığına işaret eden Yılmaz, "Yeni otomobilin tasarımı nasıl olacak? Sayın Bakanım çok uzağa gitmeye gerek yok. Öğrenciler geldi. Milli otomobili yaptınız mı? Yaptılar. Ancak Bakanıma diyorlar ki, ’Siz milli otomobil istediniz, bonus olarak da milli gemiyi, milli treni, milli uçağı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke insanına güvenildiğinde çözülemeyecek problemin, aşılamayacak engelin olmayacağına işaret eden Yılmaz, "Biz evlatlarımıza güveniyoruz. Bizlerden çok daha iyi bir eğitim aldığınızı biliyoruz. Bundan dolayı diyoruz ki yarınımız çok daha aydınlık, güzel olacaktır. Niçin? Size güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin petrol, doğalgaz zengini bir ülke olmadığını ancak ülkenin satın alma gücü paritesi bakımından dünyanın 13. büyük ülkesi olduğunu ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefinin bulunduğunu vurgulayan İsmet Yılmaz, "Bunun için düşünen, sorgulayan, düşündüğünü tasarlayan, tasarladığını üreten, ürettiğini geliştiren, halkının, milletinin hizmetine sunan gençlere ihtiyacımız var. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere ihtiyacımız var. Biz bu neslimizin böyle olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şahin: ulaşımda sınıf atlamamız şart

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ise Türk halkı olarak Filistin halkının yanında sonuna kadar duracaklarını, yapılan katliamı şiddetle kınadığını aktardı.

Büyükşehirlerde en önemli sorunlardan birinin ulaşım sorunu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Ulaşımda bilgi ve teknoloji çağını kullanacak şekilde sınıf atlamamız gerekiyor. Dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Akıllı şehirler örneğinde neden Türkiye lider olmasın? Akıllı şehirlerde ulaşım teknolojilerini çok iyi kullanan milli ve yerli bir ulaşım seferberliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Şahin, özellikle şehir yaşamında vatandaş memnuniyetini artırmak için tek başına yol yapmak yetmediğini, teknolojiyi çok iyi kullanarak ulaşım araçlarını akıllandırmak ve yaşam kalitesine dokunmak gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Yılmaz ve Özlü, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi, tasarımların yer aldığı stantları gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Bir Düşün Sen" Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye sergisinde, aralarında milli otomobilin de bulunduğu tasarımlar yer aldı.