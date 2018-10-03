Fatma Şahin'den başarılı öğrencilere bisiklet

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü'nün orta ile lise düzeyinde başlattığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni evsahipliğinde gerçekleşen ‘Gözüm Kulağı EBA' projesi çerçevesinde, görme ve işitme engelli öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yazalım yapan ve başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program yazılımında başarılı olan 24 öğrenci için düzenlenen ödül töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Zamanın bilgi ve teknoloji zamanı olduğunu dile getiren Şahin, öğrencilerden bu zamanı iyi kullanmalarını istedi. Bilginin aynı zamanda güç olduğunu ve gücün de insanı lider yapacağını ifade etti. Şahin, Türkiye'de ilk engelli daire başkanlığını kurduklarını ve başına da görme engelli birisini getirdiklerini söyledi. Şehirde engellilere önce eğitim, sağlık, istihdam ve ulaşım imkanı sağlayarak işe başladıklarını vurgulayan Şahin, “Bunda da kısmen başarılı olduk. Engelli kardeşlerimizin eğitimdeki engellerini kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sosyal devletin verdiği avantajlarla engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için bir çok hukuki ve fiziki engelleri kaldırdık. Onların hayatlarını kolaylaştıracak birçok projeleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Gaziantep'teki bir engelli öğrenciyi dünyanın herhangi bir alanında yarıştırmak için ona fırsat vermek gerektiğini açıklayan Şahin, bunun da eğitimden geçeceğini belirtti. Bunun için bilgi ve teknolojinin önemli olduğunu dikkat çekti.

Görme ve işitme engelli öğrencilere böyle bir proje hazırlayan tüm öğrencileri ve aynı zamanda ailelerini de tebrik eden Şahin, eğitimin aileden başladığını anımsattı. İki ay sonra açacakları Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezinde engellilere çok güzel bir yaşam ve sosyal alan sunacaklarını aktaran Şahin, amaçlarının birer Mitat Enç yetiştirmek olduğunu söyledi. Mitat Enç'in 1960'lı yıllarda dünyayı dolaşarak birçok üst düzey makamlarda bulanan bilim adamı olduğunu aktaran Şahin, şimdiki öğrencilere de ufak tefek dokunuşlarla böyle insanlar yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, 750 öğrenci arasından 24 öğrencinin dereceye girdiğini söyledi. Bu öğrencileri ödüllendirmek istediklerini ve Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içine girdiklerini belirten Mete, “Sistemin daha doğru ve bilinçi kullanılmasını istiyoruz. Sağolsunlan her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi yine destekledi. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı olan 24 öğrenciye bisikletleri verildi.