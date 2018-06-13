Fatma Şahin’den Bayram kutlaması

Fatma Şahin, sevgi, saygı ve hoşgörü iklimi içerisinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı üç ayların ardından, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının da nihayete erdiğini vurguladı. Yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Şahin, bayramların, akrabalık ilişkilerinin pekiştiği, kırgınlıkların ortadan kalktığı, çocukların sevindirildiği ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olan özel günler olduğunu kaydetti. Fatma Şahin, “Çocukluğumuzda kıyafetlerimizi başucumuza koyup üstüne yeni ayakkabılarımızı itinayla bıraktığımız bayram namazından dönen babamızın elini öpmek için sıraya girdiğimiz, ardından yeni kıyafetlerimizle bütün mahallenin kapılarını tek tek çalıp şeker topladığımız bayramların coşkusunu korumak ve çocuklarımıza aynı coşkuyu aşılamak zorundayız. Bizi biz yapan önemli değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bayramların ruhunu, coşkusunu ve vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum" diye konuştu.