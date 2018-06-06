Fatma Şahin’den "Çevre Miras Değil Emanet” bilinci çağrısı

Şahin mesajında, çevre bilincini arttırmak ve sürdürülebilir bir bilinç oluşturmak için çevre kirliliğine karşı bir bütün olarak hareket ettiklerini ve bu bilinci Gaziantep’ten başlayarak tüm ülkeye yaymak istediklerini belirtti. Sanayileşmeyle birlikte gelen yoğun nüfus artışı ve doğal kaynakların yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan su, hava ve toprak kirleticilerini kaynağından yok etmek ve en az düzeye indirmek istediklerine dikkati çeken Şahin, “Hem günümüzde oluşan hem de gelecekte oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek, gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Atık oluşumunu önlemek, oluşan atık miktarını azaltmak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için gelişen teknolojileri takip ediyoruz. Sahalarımızı bu modern teknolojilere göre işletiyoruz. Son teknolojiyle kurulan arıtma tesislerimizde atıksuları arıtıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen göstererek doğal kaynaklarımızı idareli kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin hava kalitesini iyileştirmek için hava kirliliği haritaları ile gürültü sorunlarına çözüm bulmak amacıyla stratejik gürültü haritalarını oluşturduğunu aktaran Şahin, yeşil alanların da günden güne artığını kaydetti.

Çevre bilincini çocuklara küçük yaşta aşılamak için 2018 yılında 46 bin öğrenciye eğitimler verildiğini bildiren Şahin meajında“Çevre bilinciyle hareket ederek doğayı azami şekilde korumaya gayret ediyoruz. Hizmet sınırlarımızın genişlemesiyle sadece il merkezinde değil, ilçe ve mahallerimizde de yeni projeler geliştirerek geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çevre bize miras değil emanettir felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nüzü kutluyorum” ifadelerini de yer verdi.