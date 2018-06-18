Fatma Şahin’den Erdoğan mitingine davet

Bayram sonrası mesaisini aksatmayan Şahin, Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği, 25 Aralık Sanayi Sitesi esnafı, Sebze Halı esnafı, Fıstıkçılar Sitesi esnafını ziyaret etti. Şahin, hem yapılan projeler hakkında bilgiler verdi hem de esnafı mitinge gelmesi için davette bulundu. Yapılacak projelerin devamı için Meclis’te daha güçlü bir kadronun olması gerektiğini ifade eden Şahin, “Hem Gaziantep olarak hem Türkiye olarak yarıda kalan bir çok projelerimiz var. Bu projelerin devam etmesi ve daha güçlü bir meclisin oluşması için sizlerde destek istiyoruz. İstikrarın sürmesi adına güçlü bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. Bunun için de siz vatandaşlarımızın desteği olmalı. Bizler her yaptığımız önemli ve güzel projeleri sizlerin desteğini alarak yaptık. Bundan sonra da sizlerin destekleri ile bu güzel projeleri devam ettirmek istiyoruz. Bu açıdan Perşmbe günü Cumhurbaşkanımızın şehrimizde yapacağı mitingde sizleri de görmeyi arzuluyoruz” diye konuştu. Saha gezisinde vatandaşlardan güçlü bir destek gördüğünü belirten Şahin, “Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü bir Meclis ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmek istiyoruz. İşte bizler de bugün bunun için sizler ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Sizlerin güzel düşüncelerini ve projelerini mecliste temsil etmek için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile saha gezisini aksatmadan bayramda da sürdüren Başkan Şahin, her gittiği yerde vatandaşlardan olumlu notlar aldı.