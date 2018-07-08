Fatma Şahin’den esnaf ziyareti

Hafta içi yoğun mesaisi dışında kalan günlerini boş geçirmeyen Şahin, Temmuz ayının kavurucu sıcağına aldırış etmedi, hafta sonunu Mütercim Asım Caddesi esnafına ayırdı. Esnafın koruk, urmu dut suyu ve çay gibi ikramlarını da geri çevirmeyen Fatma Şahin, yöresel lezzetlerin tanıtılması için esnaftan destek istedi. Şahin, esnafla da dertleşerek, bölgeye getirilecek turistlerin önemine dikkat çekti. Kampanya kapsamında Karadeniz, Akdeniz, Ege bölgesinde yer alan Trabzon, Giresun, Sivas, Kahramanmaraş, Denizli’nin yanı sıra yurt dışından Almanya, Çin ve İsviçre’den gelen çok sayıda turistle çarşıda karşılaşan başkan, onlara “Uzaklarda Arama” kampanyasıyla kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geçen yıl başlatılan “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” kampanyasıyla kente bir yılda 1 milyon turist getirildiğini hatırlatan Fatma Şahin, bu yaz ayında turizm sektörünü hareketlendirmek amacıyla “Uzaklarda Arama” kampanyasının fitilini ateşlediklerini kaydetti. Kentin vizyonu değiştiğini anlatan Şahin, “Geçen yıl, ‘Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı’ adıyla bir kampanya başlattık, bir yılda şehre, 1 milyon turist geldi. Şimdi de, ‘Uzaklarda Arama’ kampanyasıyla tüm Dünya’ya, ‘Uzaklarda arama, eşsiz tadıyla Gaziantep mutfağı burada, Dünya’nın en büyük mozaik müzesi burada, Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü Hayvanat Bahçesi burada, Türkiye’nin ilk Safari Parkı burada, Fırat’ın incisi Rumkale burada’ diyeceğiz. Her geçen yıl değişik alanlarda markalaşan Gaziantep, herkese kapısını açacak. Şehre, gelen turistleri en güzel şekilde ağırlayacağız” dedi.