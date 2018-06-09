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09 Haziran 2018 16:37

Fatma Şahin’den Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşılmasının hüznü ile Kadir Gecesi’ne ulaşılmasının sevinç ve mutluluğun bir arada yaşandığını belirtti.

Fatma Şahin’den Kadir Gecesi mesajı

09 Haziran 2018 16:37


Fatma Şahin, inananlara bağışlanma fırsatı sunan mübarek gecelerde, ibadetlerde, ahlaki yaşantıda, istikrar ve istikametin önemli olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, her günün Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşanmaya gayret edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Şahin, mesajında Kadir Gecesi’nin feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu hatırlatarak, "Zaman ve mekanlar önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de Kur’ân-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız” ifadelerini kullandı.


Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan bu günlerde, özellikle İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durması, ülkeyi karanlık günlere sürüklemek isteyen şer odaklarının bertaraf olması için Allah’a dua edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Ülkemiz için, milletimiz için, çocuklarımız için, aydınlık yarınlarımız için, daha yaşanılır bir dünya için bin aydan hayırlı bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla Gaziantepli halkımızın ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.




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