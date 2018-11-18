Fatma Şahin'den Mevlid Kandili mesajı

Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin Dünya'ya teşrif edişinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Şahin, mesajında, “Rebiyülevvel ayının 12'nci gecesi olan bu kutlu gecede Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid-i Nebi'yi idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunun ve O'nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Bu gece, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi ondan ve onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime ‘dur' demeyi, direnmeyi, mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı, akrabaya, komşuya, muhtaca bakmayı, yok etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, insanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını ondan öğrendik. Onun hayatı, sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Peygamberimizin varlık alemini şereflendirmesini idrak ettiğimiz bugün, O'nunla gelen vahyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha aydınlatsın. Vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için Mevlid Kandili'nin barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum” ifadelerine yer verdi.