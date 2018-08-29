Fatma Şahin’den Zafer Bayramı mesajı

Fatma Şahin mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin, özgürlük ve bağımsızlığına aşık Türk milletinin boyunduruk altına girmemek için verdiği destansı bir mücadelenin zaferi olduğunu belirtti. Şahin, Başkomutanlık Meydan Muharebesinin sona erdiği 30 Ağustos tarihinin, kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı Kurtuluş Destanının zaferle taçlandığı gün olduğunu hatırlatarak, "Kurtuluş mücadelemiz büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsüdür. 30 Ağustos ise bu şanlı özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığını savaş meydanında dünyaya ilan etmesidir. 30 Ağustos, bu milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir. 30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım Dünya’yı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır” ifadelerini kullandı. 30 Ağustos zaferiyle 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi sonucu Anadolu topraklarının Türk milletine değiştirilmesi mümkün olmayan şekilde vatan olduğunun tescillendiğini vurgulayan Şahin, “Kahraman atalarımızın izinde bugün de aynı irade ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza taş döşemeye çalışanlarla, ülkemiz üzerinde hesapları olanlarla her daim mücadele halindeyiz. Cephede bükemedikleri bileği parayla pulla bükmeye çalışıyorlar. Ama başaramazlar. Bu millet hiçbir güç ve yaptırım karşısında eğilmedi, eğilmeyecek. Çünkü biz geçmişini bilen, tarihine saygı duyan, ataları ve onlardan aldıkları mirasla gurur duyan bir milletiz. Gerektiğinde yeni destanlar yazacak, yeni zaferler kazanacak kudrete sahibiz. Türkiye, geleceğine umutla, güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine de yer verdi.