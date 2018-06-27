Fatma Şahin’e İtalya devlet liyakat nişanı verildi

Başkan Şahin, bu özel ödülü Anadolu kadınları adına aldığını bildirdi.

Başarılı çalışmalarla bugüne kadar birçok ödül alan Fatma Şahin, adeta ödüllere ambargo koydu. Şahin’le ulusal ve uluslararası ödüllere doymayan Gazi şehir, ödül koleksiyonuna İtalya Cumhuriyeti’nin şövalyelik derecesindeki en yüksek devlet nişanı olan Liyakat Nişanı’nı ekledi. Roma’da, İtalyan hükümetinin 2017 Minerva Anna Maria Mammoliti Ödülü’nü alan ilk Türk kadını unvanlı Başkan Fatma Şahin, Büyükelçi Mattiolo’dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Lütfullah Göktaş’ın da yer aldığı Türk bürokratlara İtalyan Nişanı verildi.

"İki ülke arasında ekonomik bağlar güçlenmeli”

İtalya’nın 2 Haziran 1946’da düzenlenen halk oylaması sonucu monarşiden cumhuriyete geçişi dolayısıyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı için İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Luigi Mattiolo’nun ev sahipliğindeki resepsiyonda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Akdeniz’in iki önemli toplumu olarak Türklerin ve İtalyanların ekonomik bağlarını güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesinin, Türkiye ve İtalya için yeni ticari fırsatlar yaratılması gerektiğini belirten Zeybekci, "Türkiye ve İtalya arasında daha fazla karşılıklı yatırımlar olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Hem şehrimin hem de Anadolu kadınları adına bu özel ödülü alıyorum. Aylan bebekler ölmesin, insanlar yaşasın, savaşlar bitsin, Akdeniz barış denizi olsun diye bu ödülü alıyorum. İtalyanlarla Geç Hitit Medeniyetinin kültürel mirasını hayata geçirecek önemli çalışmalar yürütüyoruz. 5 antik kente ev sahipliği yapan müzeler şehrimizde, büyük bir restorasyon yapıyoruz. Aqua parkımızı İtalyanlarla birlikte açacağız, uzaklarda aramayın Gaziantep’e gelin” dedi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo da şunları aktardı: "Ülkelerimiz, hiçbir ülkenin tek başına savaşamayacağı sorunlarla karşı karşıya. Göç akını, terörle mücadele, ekonomik büyümeyi hızlandırma ihtiyacı, sosyal kalkınma bu problemlerden bazıları. Bu sorunları ortadan kaldırma ihtiyacı, bizi her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye itmiştir."

Konuşmaların ardından, Zeybekci’nin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki Türk bürokratlara çeşitli seviyelerdeki İtalyan devlet nişanı takdim edildi.

Başkan Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Şeref Plaketi ödülünü AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera’dan aldı. Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Şahin, Sign of the City Awards (SotCA) Gayrimenkul Yarışması başta olmak üzere bugüne kadar onlarca ödüle layık görüldü.