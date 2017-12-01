Fatma Şahin’e İtalya’dan ödül

Şahin, başarılı kadın siyasetçilere, kadınların sosyal projelerine destek sağlayan ve onların yaşamına dokunan güçlü kadınlara verilen Minerva Ödülünü alan ilk Türk kadın siyasetçisi oldu.

Gaziantep’in ilk kadın milletvekili, bölgenin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı unvanının yanı sıra kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sıfatıyla siyasete kadın elini değdiren Fatma Şahin, Gaziantep’in kadın kenti olması için kadına yönelik projeleri hayata geçirdi. Suriye’deki iç savaştan dolayı vatanından olan on binlerce Suriyelinin göç dalgasını başarılı bir şekilde yöneterek, özellikle kadın göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için çeşitli merkezler açtı. Başkan Şahin’in, insana dokunan çalışmaları uluslararası alanda ödül getirdi.

Siyaset dalında ödülünü aldı

İtalya’da 2009 yılında yaşamını yitiren gazeteci Anna Maria Mammoliti’nin kurucusu olduğu "Kadınlar Kulübü"nün girişimiyle 1983’te hayata geçirilen ve İtalya Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülkenin kadınlara adanan ilk ödülü olma özelliğine sahip "Minerva Anna Maria Mammoliti"nin bu yılki sahipleri belli oldu. Roma Belediyesinde İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin de katılımıyla düzenlenen ödül töreninde 28’inci kez dağıtılan "Minerva Anna Maria Mammoliti Ödülleri"ne siyaset dalında Fatma Şahin aldı. Şahin’e ödülü, İtalya Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Siyasi İşler Genel Direktörü Büyükelçi Luca Giansanti tarafından verildi.

"Sembol kentin Belediye Başkanı oldu"

Türkiye’nin bugün 3 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Giansanti, Türk hükümetinden yerel yönetimlere, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarıyla sığınmacılara yönelik zor durumu idare etmede olağanüstü bir çaba gösterildiğini vurguladı. Fatma Şahin’in, nüfusu 2 milyon civarında olan Gaziantep gibi sembol bir kentin belediye başkanı olduğunu dile getiren Giansanti, bu kentin sığınmacıları ağırlamada büyük mücadele verdiğini kaydetti.

Şahin ise 7 yıldır 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan vicdanlı, iyi insanların şehrinin başkanı olduğunu belirterek, kendisini ödüle layık gören jüriye teşekkür etti.

Bir Türk kadını ilk kez Minerva Ödülünü alıyor

Törenin ardından Roma’daki Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, "Çok onurluyum, çok heyecanlıyım, çok gururluyum çünkü bir Türk kadını ilk kez Minerva ödülünü alıyor" dedi. Başkan Şahin, Minerva Anna Maria Mammoliti’nin, başarılı kadın siyasetçilere, kadınların sosyal projelerine destek sağlayan ve onların yaşamına dokunan güçlü kadınlara verilen bir ödül olduğunu bildirdi. Bu ödülün bilge kadını temsil ettiğine dikkati çeken Şahin, "Özellikle Anadolu kadınını, ülkemin, şehrimin kadınını temsilen bu ödülü almaktan ve bu ödülü alan ilk Türk kadını olmaktan büyük bir onur duyuyorum" diye konuştu.

"Gaziantep’t e yapılan iş çok büyük"

Ödülün içeriğine bakıldığında, kadınların yaşamına dair her şeyi kapsadığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle parlamento dönemimizde kadınlarla ilgili yaptığımız hukuki düzenlemeler, kabinede iken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında kadınların eğitimi, sağlığı, kadınların istihdamı ve kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığımız hukuki düzenlemeler, çocuklar ve kadınlarla ilgili sosyal projeler, Gaziantep’te hem kendi kadınlarımız için hem mülteci kadınların entegrasyonuna yaptığımız büyük destekten dolayı bugün İtalyan Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve 28 yıldır buranın dünya kadınları için en prestijli ödülü olan ödülüne layık görülmemiz, Gaziantep’te, Türkiye’de yapılan işin ne kadar önemli olduğunu ve benim şahsımda aslında bu işin büyüklüğünü gösteriyor."

"Göç yolunu barış yoluna çevirdik"

Şahin, göç yolunu barış yoluna çevirdiklerini vurgulayarak, "Bütün dünya burada ne yapacağını bilmezken, göç yolunu kalkınma yoluna, kardeşlik, barış yoluna çeviren bir coğrafya var. Dolayısıyla bu coğrafya insanının başarısıdır, ferasetidir, sağduyusudur, cesaretidir. Hepsi adına bu ödülü almaktan dolayı da çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah biz rol model olacağız. Bizden sonra genç kızlar, kadınlar bu ödülün alınabileceğini, benim şahsımda bunun başarılabileceğini görecekler ve onlar çok daha cesaretle kadın, çocuk hakları için -kadınlar ölmesin, çocuklar yaşasın- çok daha güçlü mücadele edecekler" dedi. Şahin, ödülün bir başvuru sonucu değil, tamamen İtalyan tarafının takdiriyle verildiğini sözlerine ekledi.

Önceki yıllarda Minerva Anna Maria Mammoliti Ödülü’nü, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da almıştı.