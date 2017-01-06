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06 Ocak 2017 15:53

Fatma Şahin'in basın danışmanı FETÖ suçlamasından aklandı

Fatma Şahin'in basın danışmanı FETÖ suçlamasından aklandı

06 Ocak 2017 15:53

Gaziantep Büyükşehirşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı FETÖ suçlamasından aklandı
Bakanlığı döneminden bu yana Fatma Şahin'le çalışan basın danışmanı Nuraydın Arikan yapılan soruşturma sonucunda aklanarak görevine iade edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kadrosunun bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca açığa alınan ve soruşturma geçiren Nuraydın Arikan, memuriyet görevine geri döndü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı ve basın danışmanı Arikan'la ilgili raporda FETÖ üyesi olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arikan'a iade-i itibar geldi. 18 Temmuz'da kadrosunun olduğu Aile Bakanlığı tarafından açığa alınan Nuraydın Arikan memuriyete geri döndü. 6 aya yakın bir süre soruşturma geçiren Arikan'la ilgili hazırlanan raporda FETÖ'cü olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Arikan 23 Aralık'tan itibaren Aile Bakanlığı'ndaki memuriyet görevine döndü.

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bir çok kurumda çalıştı
Kamudaki görevine 2005'te Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı sınavıyla giren Arikan, YÖK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirlikleri ile iki yıl süresince Cumhurbaşkanlığı'nda görev aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde Bakan Fatma Şahin'in ve Bakanlığın Sosyal Medya Koordinatörlüğü'nü sürdürdü. 2004 yerel seçimlerinden sonra resmi görevlendirmeyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı görevini sürdüren Nuraydın Arikan aynı zamanda basın danışmanlığını sürdürdü.

15 Temmuz'da Fatma Şahin'le birlikte İstanbul'daydı
15 Temmuz'da 24 televizyonundaki Kadınlar Meclisi programına katılan Fatma Şahin'e eşlik eden Arikan açığa alındığının tebliğ edildiği 22 Temmuz'a kadar Şahin'in basın danışmanlığını yürüttü.
Basın sektörüne Kanal E ve Barometre gazetesinde başlayan Arikan, kamu sektöründen önce Kanal D Arena programında, Kanal 7 ve Star televizyonlarındaki Deşifre programında da uzun yıllar çalıştı. 



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