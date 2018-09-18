Fazla kilolarına obezite cerrahisi çare oldu

Dr. Yusuf Yağmur morbid obez bir hastada başarılı bir tüp mide operasyon gerçekleştirdi.

42 yaşında Ayşegül Ergün Kahramanmaraş'tan 25 yıldır fazla kilolarından rahatsız olduğunu, uyku problemi yaşadığını ve yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediği şikayetleriyle Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Prof. Dr. Yusuf Yağmur tarafından gerçekleşen obezite cerrahisiyle kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Ameliyat olmadan 115 kilo olduğunu aktaran Ayşegül Ergün, fiziksel ve psikolojik etkilendiğini belirterek giydiğim kıyafetler içinde kendini iyi hissetmediğini söyledi. Daha önce başka bir merkezde Gastrik Band (mide kelepçe) takdırdığını, yeterince fayda görmeyince operasyonla tekrar çıkardığını belirtti.

Araştırmaları sonunda mide küçültme ameliyatından haberdar olduğunu söyleyen Ergün, Medical Park Genel Cerrahi Bölümü Dr. Yusuf Yağmur'a ameliyat oldu.

Sağlığına tekrardan kavuşmanın sevincini yaşayan Ergün, Medical Park Gaziantep Hastanesinin vermiş oldukları sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Obezite hastalığının son dönemlerde yaygın olduğu belirterek, “Midenin fundus adı verilen dış kısmından açlık hormonu salgılanır. Bu hormona ghrelin adı verilir. İştah hormonlarının büyük bir kısmı midede üretildiği için iştahta azalma ve öğün aralarında açlık hissinde gerileme görülür. Açlık hormonu olarak bilinen Ghrelin hormonunun salgılandığı midenin fundus bölümünün çıkartılmasıyla oluşan tokluk hissi de iştah azalmasına yol açarak kilo kaybına katkıda bulunur. Bu hormon obezitenin önemli nedenlerinden birisidir. Açlık hormonunun sleeve gastrektomi ile düzeyinin azalması kilo kaybının mide bandından daha güçlü ve kalıcı olmasına neden olmaktadır”dedi.