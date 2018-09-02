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02 Eylül 2018 11:53

Feci kaza sonrası yürek burkan görüntüler

Gaziantep’te 5 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı feci kazada hastaneye koşan ölenlerin yakınları, cenazeleri cenaze aracında teşhis etti.

Feci kaza sonrası yürek burkan görüntüler

02 Eylül 2018 11:53


Gaziantep-Elbeyli karayolu Kayacık Barajı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpışmış, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralanmıştı. Kazada ölenlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Oğuzeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada bir süre cenaze aracındaki tabutlarda bekletilen cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi için ise ilginç bir yöntem izlendi. Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen vatandaşlar, cenaze aracında yakınlarını teşhis etti. Cenaze aracında tabutu ve ceset torbasını açarak cenazelere bakan yakınları ölenleri teşhis etti. Cenazeleri teşhis etmekte zorlanan yakınları, güçlükle de olsa cenazeleri teşhis etti. Cenaze aracına çıkan bir kişi, kazada ölen bayan yakınını ve tanıdığı Suriyeli bir şahsı teşhis etti. Cenazeler yapılan teşhisin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hastaneye koşan ölü ve yaralı yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.




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