FETÖ’nün para kasası Naksan Holding’in davası devam ediyor

5’inci kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Naksan Holding’in eski Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıpoğlu, maddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Devam eden davanın 5’inci duruşması sanıkların ve avukatların savunmalarının alınması ile devam etti. Davada tutuklu sanıklardan Naksan Holding eski Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıpoğlu, maddi sorunlar yaşadığını söyledi. Çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Taner Nakıpoğlu, “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Hiçbir örgüte üye değilim. Bizim hiçbir gelirimiz yoktur. Çalışmam gerekiyor. Anne ve babamın emekli maaşı ile geçiniyoruz. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“Cezaevinde kalacak durumda değilim”

Naksan Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanıklardan Cahit Nakıpoğlu ise sağlık sorunları olduğunu söyleyerek, cezaevinde kalacak durumda olmadığını belirtti. Nakıpoğlu, “Sağlık raporlarımı dosyada sundum. 74 yaşındayım ve 3 yıldır tutukluyum. Rahatsızlığım iyice arttı artık cezaevinde kalacak durumda değilim. Günde 40 ilaç kullanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum “ dedi.

"Benimle aynı durumda olanlar dışarıda"

Tutuklu sanıklardan Cihan Dağcı, kendisi ile aynı durumda olan kişilerin dışarıda olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi. Dağcı, “Eşim kanser hastası ve benim de sağlık sorunlarım var. Benimle aynı durumda olan kişiler dışarıdadır. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Zar, tutuklanmadan önce İstanbul’da yaşadığını ve Gaziantep ile tek bağının iş seyahatleri olduğunu belirtti.

Ferhan Nakıpoğlu, Emre Nakıpoğlu ve diğer tutuksuz sanıklar beraat ve tahliyelerini talep etti.

Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle karar aşamasında olunan dosyanın incelenmesi için, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.