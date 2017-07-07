FETÖ’ye finans sağlayan iş adamlarına operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye finans sağladıkları ileri sürülen 3 şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda iş adamlarının evlerinde ve şirketlerde yapılan aramada çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildi. İki şirketin yetkilisi M.A. ve K.A isimli şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ilk ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iş adamlarından M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Devletimizin ve milletimizin varlığını, birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından ilimizde bulunan ve FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen 3 şirkete ve şirket yetkililerinin adreslerine düzenlenen operasyonda, şirket yetkilisi olduğu belirlenen M.A. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden K.A. isimli şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. M.A. isimli şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca haklarında yakalama kararı olan 3 şüpheli şahıs ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" denildi.