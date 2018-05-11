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11 Mayıs 2018 12:06

Fettah Can HKÜ için söyledi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ), HKÜFEST konserleri Fettah Can ile başladı.

Fettah Can HKÜ için söyledi

11 Mayıs 2018 12:06


Üç gün sürecek olan HKÜFEST’in ikinci günü gün boyu devam eden çeşitli etkinlikler kapsamında yapılan spagetti köprü yarışması, film gösterimleri, baklava yeme yarışması, golf turnuvası, basketbol turnuvası, kort tenis turnuvası ve penaltı yarışmaları birçok etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi. İkinci gündeki etkinliklerin ardından sahne alan ünlü sanatçı Fettah Can, binlerce kişiyi şarkılarıyla coşturdu. Gün boyu çeşitli etkinliklerin ardından doyasıya eğlenceye devam eden HKÜ öğrencileri, Fettah Can eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Yoğun alkış ve heyecan içerisinde sahneye çıkan Fettah Can, hayranlarının yoğun ilgisini gördü. Özellikle performansı açısından çok beğenilen Can, HKÜ konserinde dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı. Konser alanındaki kalabalık Can’ın, şarkılarıyla keyifli saatler geçirdi. Coşkulu kalabalık Can’ın, sahneye çıktığı ilk andan itibaren, sevgi gösterisinde bulundu. Duygulu şarkıların yanı sıra hareketli ve eğlenceli şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturan Can, birbirinden güzel parçalarını HKÜ için seslendirdi.


Konserin ilerleyen saatlerinde HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz Gaziantep’e gelerek HKÜ’de konser veren Fettah Can’a plaket takdim ederek teşekkür etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok şarkısını HKÜ öğrencilerince birlikte söyleyerek konsere katılanlara doyasıya eğlenme fırsatı sunan Can, kendisini dinleyen binlerce kişinin sevgi gösterileri ve yoğun alkışları arasında konser sona erdi.




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