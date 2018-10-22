Firari askerin AVM'ye girmesi olayında güvenlik zaafı iddiaları

Gaziantep'te birliğinden firar eden askerin otoparktan AVM'ye girdiği ortaya çıkarken, yaşanan olayın ardından AVM'deki güvenlik zaafı iddiaları gündeme geldi.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay komutanlığı'nda görevli M.T isimli 4 aylık askerin, nöbet tuttuğu diğer arkadaşı ile tartışmasının ardından firar ettiği ileri sürüldü. Peşinden polis ve askerlerin kovaladığı M.T, yaklaşık 5 kilometreyi yayan olarak kaçmayı başararak, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan Primemall AVM'ye girdi.

AVM'ye otoparktan girdi

Elinde piyade tüfeği AVM'nin otoparkının bulunduğu yere yönelen asker, otoparktan içeriye girdi. Üniformalı asker, elinde tüfek ile birlikte mağazanın üçüncü katına çıktı. Yaşanan olay nedeniyle AVM personeli ve vatandaşlar büyük korku yaşadı.

AVM'nin içerisi boşaltıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri hem AVM'nin içerisinde hem de dışarısında yoğun güvenlik tedbirleri aldı. AVM çalışanları ve vatandaşlar, dışarıya çıkartılarak, şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Kimseyi AVM'ye yaklaştırmayan polis ekipleri, kısa süren çabanın ardından askeri ikna etmeyi başardı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş ve psikolog tarafından ikna edilen asker, gözaltına alındı.

Rehine iddialarına valilikten yalanlama

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklama ile askerin çalışanları rehin aldığı iddiasını yalanladı. Valilik açıklamasında, "22.10.2018 tarihinde saat 09:00'da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkamil ilçemizdeki bir alışveriş merkezine giren er M.T adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik zaafı iddiası

AVM'lerde X-Ray cihazları ile araç ve çantaların bile arandığını ifade eden vatandaşlar elinde tüfek bulanan bir askerin geçişine nasıl izin verildiğini anlamadıklarını belirterek AVM yöneticilerine tepki gösterdi. Sosyal medyada da yaşanan olay nedeniyle AVM görevlilerine tepki gösterildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor