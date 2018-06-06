Firari müfettiş Gaziantep’te yakalandı

C., Gaziantep’te yakalandı. Şahıs, jandarma ekiplerinin arama noktasında yaptığı kimlik kontrolünde otostop çekerek bindiği ileri sürülen araçta yakalandı.

İçişleri Bakanlığı müfettişi olduğu belirtilen ve Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1,5 yıldır aranan R.C., Gaziantep - Kilis yolunda Şehit Arif Karakolu yakınındaki arama noktasında yakalandı. Kilis’ten otostop ile Gaziantep’e gitmek istediği ileri sürülen R.C.’nin otostop ile durduğunu ileri sürün araçta jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü esnasında yakalandığı öğrenildi.

Şehit Arif Karakolu’na götürülen şahıs sorgusunun ardından terör savcısına, ardından ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi.