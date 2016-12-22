Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan askerlerin isimleri belirlendi

Fırat Kalkanı Harekatı El Bab operasyonunda şehit olan 14 askerden 12’sinin ismi belirlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde Suriye’nin El Bab kentinde düzenlenen operasyonda şehit düşen 14 askerden 12’sinin ismi belirlendi. Operasyonda şehit olan 12 askerlerin isimleri ve memleketleri şöyle açıklandı:

"Astsubay Kıdemli Başçavuş Furkan Yavaş (30) İzmir, Astsubay Göktan Özüpek (23) Kırklareli, Uzmancavuş Ferhat Demir (26) Bursa, Uzman Çavus Mehmet Kökkaya Kayseri, Uzman Çavus Osman Çelik Kayseri, Uzman Çavuş Hasan Kavuz, Samsun, Piyade Uzman Çavus Ali Sezai Yalçın (24) Tokat, Uzman Çavus Burak Boz, Konya, Uzman Çavus Ali Yılmaz (26) Burdur, Uzman Çavus Oktay Durak (29) Yozgat, Topcu Astsubay Kıdemli Çavus Önder Pınar (24) Elazığ, Uzman Çavus Akın Acar (23) Tekirdağ-Çorlu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda bulunan şehitlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından törenle memleketlerine uğurlanacak