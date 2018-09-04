Fırat Nehri’nde boğulan 2 kardeşin cenazeleri Adli Tıp’a getirildi

Karkamış ilçesinde yüzmek için Fırat Nehri’ne giren Kadir Özpolat (21) ve Seyit Özpolat (35), bir süre sonra gözden kaybolmuş, Jandarma Su Altı ekibi dalgıçları ve botlarla nehirde yapılan ve saatlerce süren arma çalışmaları sonucunda iki kardeşin cansız bedenlerine art arda ulaşılmıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından suda boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Öte yandan hayatını kaybeden kardeşlerden Seyit Özpolat’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Kadir Özpolat’ın ise nişanlı olduğu öğrenildi.