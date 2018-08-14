Fırat Nehri’nde feribot taşımacılığına ilgi

Gaziantep’in Araban ilçesinde- Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bulan yaklaşık 200 kilometre karayolu nedeniyle vatandaşlar, yaklaşık 45 kilometrelik nehir yolculuğunu tercih ediyor. Zaman ve yakıttan tasarruf eden feribot yolcuları, Fırat nehri boyunca tarihi, kültürel ve doğa ile iç içe bir yolculuk yapma imkanı da buluyor. Araban ilçesi Tarlabaşı mahallesi sınırındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan feribot iskelesinden feribot ile araç taşımacılığı yapan Müslüm Kırmızıoğlan, seferlerin 20 TL’ye yapıldığını belirterek, "Feribot ile araç ve yolcu taşımacılığı yaparak hem ailemizin geçimini sağlıyor hem de vatandaşlara ekonomik katkı sağlayarak keyifli yolculuk hizmeti veriyoruz. Feribotlarımız ile Araban ilçesinden Halfeti ilçesi olmak üzere her iki taraftan karşıdan karşıya geçirdiğimiz her otomobil ve kamyonetlerden araç başına 20 TL taşıma ücreti alıyoruz. Araç sahipleri ve beraberindekilerden de ücret almıyoruz" dedi.

Halfeti ilçesindeki feribot iskelesinden Müslüm Açar da, feribot yolculuğunun yaklaşık 150 kilometre daha tasarruflu olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep’in Araban ilçesi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine gitmek için 190-200 kilometrelik sıkıcı ve masraflı olduğu için karayolunu değil de araçlarını Fırat Nehri üzerinden feribot ile karşıdan karlıya geçirmek için bu yolu tercih eden araç sahiplerinin en az 150 kilometrelik bir avantaj sağlıyor. Araban ilçesindeki vatandaşlar ve Halfeti’deki sürücüler, daha ekonomik ve daha keyifli bir yolculuk yapmak için özellikle Fırat Nehri üzerinden feribot ile yolculuğu tercih ediyorlar" diye konuştu.

Araç sürücüleri de feribot seferlerinden memnun olduğunu belirterek, hem tasarruflu hem de doğa ile iç içe bir yolculuk yaptıklarını kaydetti.