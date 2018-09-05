Fırat’ta boğulan 2 kardeş defin edildi

Karkamış ilçesinde yüzmek için Fırat Nehri’ne giren Kadir Özpolat (21) ve Seyit Özpolat (35), bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma Su Altı ekibi dalgıçları ve botlarla nehirde yapılan ve saatlerce süren arma çalışmaları sonucunda nişanlı olan ve yakın zamanda evlenecek olan Kadir ve 3 çocuk babası abisi Seyit Özpolat kardeşlerin cenazelerine ulaştılar. Otopsi işlemleri yapılmak için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen kardeşlerin cenazesi burada yapılan otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Birlikte nehre giren kardeşlerin cenazesi Gaziantep Asri mezarlığa defin edildi.