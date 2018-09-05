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05 Eylül 2018 13:24

Fırat’ta boğulan 2 kardeş defin edildi

Gaziantep’te serinlemek için Fırat Nehri’ne girip boğulan 2 kardeş defin edildi.

Fırat’ta boğulan 2 kardeş defin edildi

05 Eylül 2018 13:24


Karkamış ilçesinde yüzmek için Fırat Nehri’ne giren Kadir Özpolat (21) ve Seyit Özpolat (35), bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma Su Altı ekibi dalgıçları ve botlarla nehirde yapılan ve saatlerce süren arma çalışmaları sonucunda nişanlı olan ve yakın zamanda evlenecek olan Kadir ve 3 çocuk babası abisi Seyit Özpolat kardeşlerin cenazelerine ulaştılar. Otopsi işlemleri yapılmak için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen kardeşlerin cenazesi burada yapılan otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Birlikte nehre giren kardeşlerin cenazesi Gaziantep Asri mezarlığa defin edildi.




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