Fıstık toplamaya giden eğitimci gölette boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli ilçesindeki Büyükkarakuyu İlkokulunda halen müdür yardımcılığı görevini yürütmekte olan 32 Nasip Demir, arkadaşlarıyla birlikte Araban ilçesine bağlı Akbudak Mahallesinde bir tarlaya giderek fıstık topladı. Aşırı sıcaklardan bunalan Demir, mola vererek bir arkadaşıyla birlikte yakınlardaki gölete girerek serinlemek istedi. Suya girdikten bir süre sonra Demir’in gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarmaya haber vererek yardım istedi. Jandarma Su altı ekibindeki dalgıçlar tarafından gölette yapılan aramada Demir’e ulaşıldı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nasip Demir’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Sudan çıkarılan öğretmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Demir’in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.