Fıstıkçılardan baklavacılara fiyat tepkisi

Baklavacıların fıstık fiyatının 200 TL olması nedeniyle fıstıklı baklavayı yapmama kararı alması üzerine fıstıkçılar tepki gösterdi. Fıstığın iddia edildiği gibi fiyatının 200 TL olmadığını savunan fıstıkçılar, fıstık fiyatının 150 TL civarında olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Stok iddialarına da tepki gösteren fıstıkçılar, fiyatların yüksek olmasını ise rekoltenin düşük olmasına bağladı.

Fiyatlar düşecek müjdesi

Antep Fıstığının bir sene az, bir sene de fazla verim olduğunu hatırlatan fıstıkçılar, bu sene mahsulün çok olacağını ve fiyatlarında düşeceğini söyledi. Fıstıkçı Esnafı Müslüm Yıldırım fiyatın stokçulardan ziyade rekoltenin düşük olmasına bağlı olduğunu belirterek, “Şuanda fıstıkla alakalı baklavacılarla sıkıntılıyız. Baklavacıların fıstıkla alakalı çıkan basın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şuanda 200 TL’ye herhangi bir baklavacı fıstık almıyor. Özellikle 60 TL’ye alınıyor, 200 TL’ye satılıyor ifadesi yanlıştır. 60 TL’ye kabuklu fıstık işlem görüyor. Zaten bu kabuklu fıstığın 150 TL’ye iç maliyeti vardır. Şuanda 150 ile 170 TL arasındadır. Fıstık fiyatlarımız. Bunun sebebi ise bu sene rekoltenin çok az olmasından kaynaklanıyor. Bu durumu fırsat bilen birkaç kişide bu malı alıp bir birlerine satmakla bu piyasayı belirlemeye çalıştılar. Esnafın fıstığı alıp stokladığı ve tekrar bunu istediği fiyata sattığı kesinlikle doğru değildir. Biz 2018 rekoltesinden büyük beklentimiz var bununla beraber fiyatlarda düşecek. Antep fıstığı bir yıl çok bir yıl az olur. Bu nedenle bu yıl az oldu fiyatlar yüksek geldi” dedi.

Fıstıkçı esnafı Mustafa Kara ise bazı seneler fıstığın az olduğunu bazı seneler ise çok olduğunu, düşük olduğu dönemlerde de baklavacıların kendi fiyatlarını düşürmediğini ifade etti.