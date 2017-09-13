Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 10:04

Fıstıkta rekolte düştü, fiyatlar tavan yaptı

Fıstığı ile meşhur Gaziantep’te mahsulün bu sene az olması nedeniyle kilogram fiyatı 120 TL’ye kadar yükseldi.

Fıstıkta rekolte düştü, fiyatlar tavan yaptı

13 Eylül 2017 10:04


Fıstığın başkenti Gaziantep’te bu yıl kurak geçen mevsimin ardından rekolte düştü. Ürünün az olması nedeniyle fıstık fiyatları kalitesine göre fiyatı 75-120 TL arasında değişiyor.


Bu yılın yok yılı olduğunu söyleyen Fıstık Hali esnafı, “Bu yıl mahsul çok az oldu. Sebebi ise kuraklıktır. Bu sene istenilen yağış gelmedi dolayısıyla fıstık hasadı istenilen seviyede olmadı. Bu da fiyatlara yansıdı. Geçen sene 60 ila 80 TL arasında değişen fıstığın kilosu bu sene 75 ila 120 TL arasında değişiyor” dedi.



İthal fıstık korkusu


Antep fıstığının fiyatının yükselmesi en çok baklavacıları etkiledi. Kaliteli baklava yapan işletmeler, fıstığın fiyatından şikayetçi, ithal fıstığın gündeme geldiğini söyleyen hal esnafı, “İthal fıstık gelirse, fiyatı düşürmek zorunda kalacağız. Bu da az mahsulümüzün ucuza gitmesi demektir. Özellikle İran fıstığı gündemdedir. Eğer İran fıstığı gelirse, biz büyük zarar ederiz. İran fıstığı hiçbir zaman Antep fıstığı gibi kaliteli olamaz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç