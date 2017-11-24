Forbes Dergisi Gaziantep’i haberine konu etti

Kentin UNESCO Kreatif Gastronomi Kentleri listesinde sekizinci sırada olduğunun altı çizilen haberde, Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine, İstanbul´da aranan birçok şeyin Gaziantep´te daha uygun fiyata bulunabildiğine dikkat çekildi. Gaziantep’le ilgili, şehrin kaderini etkileyecek negatif algı oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı" kampanyası amacına ulaştı. Gastronomi şehri genel Merkezi Amerika’da bulunan iki haftada bir yayımlanan Forbes dergisine konu oldu, Gaziantep’le ilgili önemli tespitleri haberleştirdi. Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine işaret eden dergi, şehir ekonomisinin uygunluğuna parmak bastı.

İstanbul’dan sadece 90 dakikalık bir uçuş mesafesinde olduğu belirtilen Gaziantep´in uluslararası turistlerden batıdaki şehirlere nispeten daha az ilgi gördüğü, fakat en az batıdaki Türkiye kentleri kadar ilginç bir tatil destinasyonu olduğu söylendi. Kentin UNESCO Kreatif Gastronomi Kentleri listesinde sekizinci sırada olduğunun altı çizilen haberde, Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine, İstanbul´da aranan birçok şeyin Gaziantep´te daha da uygun fiyata bulunabildiğine ve ülkenin Şam fıstığı başkenti olduğuna dikkat çekildi.