Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 11:46

Forbes Dergisi Gaziantep’i haberine konu etti

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes yayınladığı “Dünya’nın Ekonomik Seyahat Destinasyonları Listesi”nde Gaziantep´i 10’uncu sırada gösterdi.

Forbes Dergisi Gaziantep’i haberine konu etti

24 Kasım 2017 11:46


Kentin UNESCO Kreatif Gastronomi Kentleri listesinde sekizinci sırada olduğunun altı çizilen haberde, Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine, İstanbul´da aranan birçok şeyin Gaziantep´te daha uygun fiyata bulunabildiğine dikkat çekildi. Gaziantep’le ilgili, şehrin kaderini etkileyecek negatif algı oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı" kampanyası amacına ulaştı. Gastronomi şehri genel Merkezi Amerika’da bulunan iki haftada bir yayımlanan Forbes dergisine konu oldu, Gaziantep’le ilgili önemli tespitleri haberleştirdi. Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine işaret eden dergi, şehir ekonomisinin uygunluğuna parmak bastı.


İstanbul’dan sadece 90 dakikalık bir uçuş mesafesinde olduğu belirtilen Gaziantep´in uluslararası turistlerden batıdaki şehirlere nispeten daha az ilgi gördüğü, fakat en az batıdaki Türkiye kentleri kadar ilginç bir tatil destinasyonu olduğu söylendi. Kentin UNESCO Kreatif Gastronomi Kentleri listesinde sekizinci sırada olduğunun altı çizilen haberde, Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine, İstanbul´da aranan birçok şeyin Gaziantep´te daha da uygun fiyata bulunabildiğine ve ülkenin Şam fıstığı başkenti olduğuna dikkat çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç