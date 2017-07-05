Formasyon eğitimi için başvuruları kaçırmayın

Sadece lisans veya ön lisans programlarıyla sınırlı kalmayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi yüksek lisans programlarından doktora programlarına, çeşitli eğitim seminerlerine, muhtar akademisi gibi yurt çapında ses getiren çeşitli eğitim programlarına kadar önemli çalışmalar düzenleyerek her tür eğitim çalışmalarına tam destek oluyor.

Ön başvuru için internet üzerinden kayıt yeterli oluyor

Önemli eğitim hizmetlerinden biri olan pedagojik formasyon için ilan veren HKÜ, yeni dönem için formasyon kayıtlarına hazırlanıyor. Verilen formasyon ilanına göre HKÜ Eğitim Fakültesinde, iki yüz öğrenci kontenjanlı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açıldığını bildirdi. Ön başvuru tarihlerinin 4-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacağı ve ön başvuru sürecinde internetten kayıtın yeterli olacağı açıklandı. Ayrıca kayıtların HKÜ’nün kendi ana sayfasındaki duyurular bölümünden yapılacağı belirtildi.

Belirlenen branşlar dışında başvurular kabul edilmeyecek

Kriterlere göre belirlenmiş asıl ve yedek listelerin 3 Ağustos 2017’de, asıl liste kesin kayıt tarihinin 7 Ağustos 2017, yedek liste kesin kayıt tarihinin ise 8 Ağustos 2017’de yapılacağı bildirildi. Branşlarına göre,hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu, beslenme ve diyetetik, psikoloji, matematik, fizik, kimya, biyoloji, işletme, iktisat, muhasebe, uluslararası ticaret ve lojistik olmak üzere toplam iki yüz kişiye formasyon eğitimi verilecek. Bu bölümler dışında yapılan ön başvuruların ise kabul edilmeyeceği belirtildi.