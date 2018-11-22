Fotoğraflarla "Baş Öğretmen Atatürk" sergisi

24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında açılışı yapılan "Baş Öğretmen Atatürk" konulu sergi ilgi görüyor. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan serginin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı trene ait makette büyük beğeni kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında bir birinden farklı faaliyetleriyle dikkat çekerken açılışı GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir ve öğrenciler tarafından yapılan Baş Öğretmen Atatürk konulu fotoğraf sergisi ilgi görüyor. Görsel Sanatlar öğretmenlerinden Serpil Ertem ve Şeyma Aslantaş rehberliğinde hazırlanan serginin hafta boyunca açık kalacağı ifade edilirken, Baş Öğretmen Atatürk'ün yurt içi seyahatlerde kullandığı ve adeta sembol haline gelen trene ait makette sergileniyor.