Fotomaraton yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen "Uluslararası Gastronomi Festivali" etkinlikleri kapsamında Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep'in Mutfak Kültürü konulu 7'inci Fotomaraton Görüntü Avcılığı Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya Eskişehir'den katılan Kadir İstifçi birinci oldu. İstifçi'yi Hatay'dan Mehmet Aslan ve Gaziantep'ten Ahmet Burak Güralp izledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)'in koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenen Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), yerli yabancı yüzlerce profesyonelle gezgini ağırladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer alarak adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep, Uluslararası Gastronomi Festivaline ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle renklenen Festival Park, tarihe tanıklık etti. Dünyanın dört bir yanından şehre gelen yüzlerce konuk, panellerle, yarışmalarla açılan stantlarla Antep mutfağını ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Festival kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarının dışında Antep'in eşsiz mutfak kültürünü en iyi anlatan fotoğraf karelerinin değerlendirildiği “Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep'in Mutfak Kültürü” konulu Fotomaraton Görüntü Avcılığı Yarışması'nda birbirinden profesyonel fotoğrafçılar, ter döktü. Yarışmaya, 16 farklı şehirden 112 yarışmacı katıldı, 389 adet fotoğraf teslim edildi. Çekilen özel fotoğraflar jürinin onayına sunuldu, karar vermede zorlanan jüri, en iyisini seçti. Antep'in eşsiz mutfağını ve yemek kültürünü anlatan enstantane, Kadir İstifçi'nin fotoğraf makinasından çıktı, Mehmet Aslan ile Ahmet Burak Güralp ise en az İstifçi kadar başarılı fotoğrafıyla dereceye girdi.

Yarışmada birinci olan İstifçi 6 bin lira ödül alırken, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye de bin 500 lira verildi.