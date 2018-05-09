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09 Mayıs 2018 11:50

Fransa’nın Kur’an-ı Kerim çıkışına MÜSİAD’dan tepki

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Fransa’da Kuran’ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilen bildiriye tepki göstererek, Fransa’daki bildiri provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir" dedi.

Fransa’nın Kur’an-ı Kerim çıkışına MÜSİAD’dan tepki

09 Mayıs 2018 11:50


MÜSİAD Başkanı Çelenk, 300 Fransız yazar ve siyasetçinin, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılması talebine tepki gösterdi. Çelenk, "La Parisien adlı Fransız gazetesinde ünlü romancı, deneme yazarı ve felsefeci Pascal Bruckner tarafından hazırlanan ve aralarında Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de bulunduğu 300 kişi tarafından imzalanan bildiri Batı’nın İslam dünyasına yönelik bakış açısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sözde, Yahudi düşmanlığına karşı hazırlandığı ifade edilen bildirinin, Müslümanları hedef tahtasına oturtması ve Müslümanları, Yahudilere yönelik düşük yoğunluklu soykırım uygulamakla itham etmesi, asla kabul edilemez bir davranıştır. Kimlerin nerede ve nasıl soykırım uyguladıkları açıkça ortalardayken bu yaklaşım bile bildiriyi hazırlayanların hangi amaçla hareket ettiği ve nasıl bir gündem oluşturmayı amaçladıklarını göstermesi bakımından yeterlidir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması teklifi ise İslam’ın tahrifi konusunda uygulanmak istenen senaryoların alenen itirafıdır. Provokatif çirkin ve alçak bir girişimdir. Bildiride dile getirilen öneriler, hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in barış yüklü evrensel mesajlarını idrak edememiş, şartlanmış bir zihnin ifadesidir. Tarihi süreç içerisinde, ilhamını Kur’an-ı Kerim’den alan Müslümanlar hiçbir zaman Anti-Semitizm rüzgarına kapılmamış ve Holokos gibi insanlık dışı uygulamalara girişmemiştir. Tam aksine, her zaman zulme uğrayan Yahudilerin ve insanlığın yardımına koşmuş ve onlara kol kanat gererek hamiyetperver bir tutum sergilemiştir. Yüce Rabb’imizin de vaat ettiği gibi Kur’an-ı Kerim, kıyamete değin muhafaza edilecek ve diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tahrif edilemeyecek, buna asla kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu noktada, bu utanç vesikasına imza atan ’cahiliye kalıntılarını’ bir kez daha lanetliyor ve İslam Alemini bu türden kirli tezgahlara karşı ’uyanık’olmaya ve dayanışma şuuru ile hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.




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