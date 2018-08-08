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08 Ağustos 2018 15:08

Freni boşalan kamyonet mezarlığa girdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde freni boşalan kamyonet, mezarlığa girerek, durabildi.

Freni boşalan kamyonet mezarlığa girdi

08 Ağustos 2018 15:08

Kamyonetin kasasındaki biberler ise mezarların üzerine savrulurken, kaza anında cenaze merasiminin olmaması faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde rampa aşağıya inen S.Y idaresindeki 31 SH 585 plakalı biber yüklü kamyonetin frenleri boşaldı. Kamyonet önce yol üstünde bulunan otobüs durağına çarptı. Kamyonet yol kenarındaki mezarlığın istinat duvarını yıkarak, mezarlığa girdi. Kazada otobüs durağı ve istinat duvarında meydana gelen hasarın yanı sıra 3 ayrı mezarın ise mermer taşları hasar gördü.


Mezarlık savaş alanına döndü


Kamyonetin kasasında bulunan ve kaza anında savrulan biber çuvalları ise mezarların üstüne savruldu. Biberler ile birlikte yıkılan duvarın beton parçaları,briket parçaları, kamyonetin yıkıp sürüklediği durağın metal parçaları da mezarların üzerine savruldu. Kaza sonrası mezarlıkta savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.


Kazada otobüs durağı ve istinat duvarında meydana gelen hasarın yanı sıra 3 ayrı mezarın ise mermer taşları hasar gördü.


Cenaze olmaması faciayı önledi


kazada sürücü şans eseri yara bile almazken, kazanın meydana geldiği anda durakta ve mezarlıkta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yıkılan mezarlık istinat duvarının yol tarafında otobüs durağının, mezarlık tarafında ise taziye kabul alanının bulunduğu ortaya çıktı. Kaza anında cenaze merasiminin bulunmaması nedeniyle durakta ve taziye alanında kimsenin olmadığı ve çok sayıda can ile mal kaybının önüne geçildiği belirtildi.


Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı.




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