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15 Ağustos 2018 20:23

Freni patlayan kamyon az kalsın faciaya neden oluyordu

Gaziantep’te freni patlayan kamyon faciaya neden oldu.

Freni patlayan kamyon az kalsın faciaya neden oluyordu

15 Ağustos 2018 20:23

Kamyonun biçtiği otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre Yeditepe Mahallesi 120 No’lu Sokak’ta rampa aşağıya seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 E 85125 plakalı kamyonun freni patladı. Hızla seyir eden kamyonun sürücüsü aracı durduramayacağını fark edince kamyonu duran araçların bulunduğu yere sürdü. Araçları biçen kamyon bir evin bahçesine girerek durabildi. Kamyonun çarptığı ve ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay sırasında yolda fazla araç bulunması ve 4 katlı binanın bahçesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle faciayı önledi. Kamyon sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi.




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