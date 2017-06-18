Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 00:50

Freni patlayan minibüs insanların arasına daldı: 2 ölü 6 yaralı

Gaziantep’te freni patlayan minibüs insanların arasına daldı.

Freni patlayan minibüs insanların arasına daldı: 2 ölü 6 yaralı

18 Haziran 2017 00:50

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak Üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 72 BA 97 plakalı yolcu minibüs, freni patladı. Hızla rampa aşağıya seyir eden minibüs insanların arasına daldı. Minibüs devrilerek durabilirken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen ölü ve yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!