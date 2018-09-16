Futbol sahalarında kazanan dostluk oluyor

Şehitkamil Belediyesinin organizasyonluğunda gerçekleştirilen Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası'nın ikinci haftası ilçenin farklı noktalarında oynanan maçlarla devam etti.

Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında ikamet edenler için düzenlenen Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası 2. hafta müsabakaları, futbol sahalarında çekişmeli ve bir o kadar da renkli anlara sahne oldu. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda mücadele eden takımları sahalarda ziyaret eden Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanı Tolgahan Semizoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Gaziantep Şube Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep TUFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, Şehitkamil Muhtarlar Dernek Başkanı Halil Havar, Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda mahalle muhtarı ve spor kulüplerinin temsilcileri, sahada mücadele eden sporcuları yalnız bırakmadı.

Çağkuyu, Karacaburç, Erikli mahallelerinde oynanan karşılaşmaları izleyen Fadıloğlu ve protokol üyeleri, sporcuların heyecanlarına ortak oldu. Toplam 6 mahallede oynan ve 32 farklı takımın mücadele verdiği 600 sporcu, turnuvayı birinci tamamlamak için mücadele ediyor. Fair play örneklerinin yaşandığı maçlarda takım kaptanlarının centilmenlik tavsiyeleri, müsabakaları takip eden küçük futbolseverlere örnek olurken, katılımcı mahalleler arasında dostluk, birlik ve beraberlik ortamı her geçen gün artıyor.

Şenlik havasında geçen turnuvada müsabakalar öncesinde mahallelerde farklı yaş guruplarındaki çocuklara yönelik çeşitli geleneksel oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve ödüllü yarışmalar düzenlenirken, mahalle sakinleri de kendilerini temsi eden takımlara büyük destek verdi.

“Çok daha kapsamlı, nitelikli organizasyonlara imza atacağız”

Turnuvada sporculara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sahalardaki coşku ve dostça mücadelenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi. Paydaş kurumlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Fadıloğlu, “Futbol turnuvası, köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerimize büyük renk kattı. Bugün 3 farklı mahallemizde oynanan futbol müsabakalarına konuk olduk. Bu projeyi hayata geçirmeden önce mesai arkadaşlarımızla birlikte eksik ve geliştirilmesi gereken yönleri konuştuk. İnşallah ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu gelenekselleştirecek ve ilerleyen yıllarda çok daha kapsamlı, nitelikli organizasyonlara imza atacağız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımızın temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sahalardaki coşku, dostça mücadele bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ümit ekiyorum ki turnuvanın sonuna kadar bu güzel fair play ortamı devam eder. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızın değerli sporcularına ve hakemlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.