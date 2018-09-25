Futbol şöleninde finale doğru

Şehitkamil Belediyesinin organizasyonluğunda gerçekleştirilen Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu. Büyük mücadelede son 4'e kalan takımlar, şampiyonluk için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Grup müsabakalarında büyük heyecanın yaşandığı Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası'nda oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından şampiyonluk yolunda son 4'e kalan takımlar, Şehitkamil İlçe Stadyumu ve Gazikent Semt Stadyumu'nda oynanan seyir zevki yüksek ve bir o kadar da bol gollü geçen karşılaşmaların ardından belirlendi. Müsabakaların oynandığı tesislerde futbol coşkusu ile tribünler tıklım tıklım doldu. Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumunda oynanacak 4'lü yarı final serisi ve şampiyonluk müsabakası hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren mahalle futbol takımlarında ortak hedef kupa sevinci yaşamak. 32 farklı takımın yarıştığı, 600 sporcunun turnuvayı birinci tamamlamak için mücadele ettiği organizasyonda yarı final kapısını aralayan mahalle takımları; Karacaburç Mahallesi, Atabek Mahallesi, Dülük Mahallesi ve Bağbaşı Mahallesi oldu. Farklı renklerin kardeşliğine sahne olan organizasyonun çeyrek final müsabakalarında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ile katılımcı mahalle futbol takımlarının muhtarları ve çok sayıda futbolsever altın kramponları yalnız bırakmadı.

Yarı finale kalan takımlara başarı diledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası'nda çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final vizesi alan ekiplere yarı final müsabakaları öncesinde başarılar diledi. Başkan Fadıloğlu, yarı finaller öncesinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Öncelikle Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası'na katılan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Organizasyona katılan tüm futbolcular, organizasyonun şu ana kadar sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde büyük emekleri olan hakemlerimize, sağlık görevlilerimize, paydaş kurumlarımızın değerli temsilcilerine, emniyet kuvvetlerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta sonu Şehitkamil İlçe Stadyumu turnuvanın yarı final ve finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yolunda yeşil sahada yerini alacak olan tüm ekiplere başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki final etabı da organizasyonun genelinde olduğu gibi büyük bir dostluk, kardeşlik ve fair play ortamına sahne olur.”

Yarı finale kalmak mutluluk verici

Gazikent Semt Stadyumu'nda oynanan çeyrek final karşılaşması sonrası yarı finale yükselen Karacaburç Mahallesi, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Maça ilişkin açıklamada bulunan Karacaburç Mahallesi Mahalle Muhtarı Nurettin Teze, “Ekibimiz çeyrek final müsabakasına iyi bir hazırlık yapmıştı. Sahadan galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. İnşallah önce yarı finallerde başarı elde ederek daha sonra ise büyük final karşılaşmasında da galibiyetle ayrılır ve şampiyonluk kupasını kaldırırız. Yarı finallere kalan tüm mahalle takımlarımıza başarılar diliyorum. Bizim adımıza çok renkli, heyecanlı bir organizasyon oldu. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.