Futbol turnuvasında muhteşem final

Şehitkamil Belediyesinin organizasyonluğunda gerçekleştirilen ve 32 takımdan 600 sporcunun ter döktüğü Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası'nda final maçı nefesleri kesti. Büyük mücadelede final oynayan Dülük Mahallesi ile Bağbaşı Mahallesi takımlarından şampiyonluk kupasına uzanarak mutlu son yaşayan taraf Dülük Mahallesi oldu.

Grup müsabakalarında büyük heyecanın yaşandığı Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası'nda oynanan yarı final müsabakalarının ardından şampiyonluk yolunda son 2'ye kalan Dülük Mahallesi ile Bağbaşı Mahallesi, şampiyonluk maçını Şehitkamil İlçe Stadyumunda oynadı. Maça hızlı başlayan Dülük Mahallesi, 4-0'lık net bir skorla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvanın 3.'sünün belirlendiği karşılaşmada Atabek Mahallesi ile Karacaburç Mahallesi futbol takımlarından gülen taraf ise Atabek Mahallesi oldu. Turnuvada fair play kupasını ise Köksalan Mahallesi kaldırdı. Büyük heyecanın yaşandığı ve türbinlerin tıklım tıklım olduğu organizasyonun finali şölen havasında geçti. Gaziantep halk türkülerinin söylendiği, davul ve zurnanın şenlendirdiği turnuva renkli anlara sahne oldu. Organizasyonun finalinde takımları yalnız bırakmayan; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, TFF Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, Gaziantep Futbol İHK Başkanı Ahmet Taşkın, Şehitkamil Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda futbolsever, takımlara destek için tribündeki yerini aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, turnuvanın ödül töreninde organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunan paydaş kurum temsilcilerine ve turnuvanın final müsabakasını yöneten hakemlere teşekkür plaketi takdim etti. Uzun maratonun ardından dereceye girmenin sevincini yaşayan takımlara ise kupa, madalya ve sportif malzeme ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Barış dostluk ve kardeşlik

Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, turnuvanın kazanımının barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu vurguladı. Turnuvayı geleneksel hale getireceklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, turnuva süresi boyunca dostça mücadele eden tüm katılımcı ekiplerimizi gönülden kutluyorum. Bu turnuvanın kazanımı; barış, dostluk ve kardeşlik oldu. İnşallah, bundan sonraki süreçte de imkanlarımızın el verdiği ölçüde bu organizasyonu geleneksel hale getireceğiz. 6 farklı mahalle sahamızda start alan ve uzun bir sürecin ardından bugün finalini yaptığımız turnuvaya katılan tüm takımlarımız, bizim günlümüzde birer şampiyondur. Organizasyonun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu sahada futbolun tüm güzelliklerine şahit olduk. Tribünlerdeki büyük coşku, yeşil sahadaki güzel futbolla birleşti. Final müsabakasının ardından şampiyonluk kupasını mahallesine götüren Dülük Mahallemizin futbol takımını başarılarından ötürü ayrıca tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri adına bundan sonraki süreçte de sportif organizasyonlara olan desteğimizi sürdüreceğiz.”

Yapılan konuşmanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.