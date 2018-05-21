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21 Mayıs 2018 11:27

Futbolcu Çetin Ergin’den hokeyin sultanlarına destek çağrısı

Türkiye’de uzun yıllar futbol arenasında top koşturan ve yaşamını Avusturya’nın başkenti Viyana’da sürdüren Çetin Ergin, Viyana’da Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden ve finale kalan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Danimarka’da finale kalan erkek takımlarını kutlayarak, takıma sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Futbolcu Çetin Ergin’den hokeyin sultanlarına destek çağrısı

21 Mayıs 2018 11:27


Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının Viyana’daki tüm maçlarını yakından takip ederek destek veren Çetin Ergin, Türk kadınlarının Avrupa hokeyinde adeta destan yazdığını ve Avrupa’nın Türkiye’ye bakışını olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti. Çetin, “Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Viyana’da oynadığı 3 maçta rakip filelere 13 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 15 puanla zirvedeki yerini namağlup olarak korudu ve grup birincisi olarak final vizesi aldı. Şimdi finalde Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecekler. Bu başarı her şeyin üstünde ve Türkiye için gurur verici. Avrupa’daki gurbetçi Türkler olarak bizler de büyük sevinç yaşadık. Genç sporcularımız bayrağımızı Avrupa’da gururla dalgalandırıyor” dedi.


Yıllar boyunca profesyonel olarak futbol oynadığını ve futbola harcanan devasa miktarlardaki paralara bizzat şahit olduğunu anlatan Ergin, “Ancak, futbolun dışındaki spor dalları hep üvey evlat muamelesi görüyor. Gaziantep Polisgücü erkek ve kadın takımlarının son derece kısıtlı ekonomik olanaklara rağmen Avrupa’da şampiyonluk mücadelesi vermeleri dikkat çekici. Başta Gaziantep şehri olmak üzere tüm Türkiye’nin bu genç sporculara sahip çıkması ve destek vermesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.




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