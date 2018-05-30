GAGEV toplantısı GTB’de yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci , Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, GAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Çıkmaz ve GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen katıldılar.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, toplantının başında GTB’nin çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında sunum yaptı. Akıncı, üye memnuniyeti odaklı faaliyetlerinin yanı sıra Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak ulusal ölçekli projeleri hayata kazandırma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

İnşaat çalışmaları devam eden Gaziantep Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projeleri hakkında bilgiler veren Akıncı, bu projeleri 2019 yılı içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

GTB Başkanı Akıncı’nın sunumunun ardından GAGEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısı, geçmişte alınan kararlar uyarınca gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan etkinliklere ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.