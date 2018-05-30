Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 16:20

GAGEV toplantısı GTB’de yapıldı

Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı.

GAGEV toplantısı GTB’de yapıldı

30 Mayıs 2018 16:20

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci , Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, GAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Çıkmaz ve GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen katıldılar.


GTB Başkanı Mehmet Akıncı, toplantının başında GTB’nin çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında sunum yaptı. Akıncı, üye memnuniyeti odaklı faaliyetlerinin yanı sıra Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak ulusal ölçekli projeleri hayata kazandırma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.


İnşaat çalışmaları devam eden Gaziantep Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projeleri hakkında bilgiler veren Akıncı, bu projeleri 2019 yılı içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.


GTB Başkanı Akıncı’nın sunumunun ardından GAGEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısı, geçmişte alınan kararlar uyarınca gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan etkinliklere ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç