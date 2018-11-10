GAGİAD Başkanı Bora Tezel'den 10 Kasım Mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

GAGİAD Başkanı 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. Yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla andığını ifade etti. Tezel'in mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ileri görüşlülüğü, hayatını bir milletin var olması ve yeni bir devletin kurulmasına adayan, tüm dünyanın takdirini kazanmış, büyük bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, savaştan yeni çıkmış, yokluk ve imkansızlıklar içerisindeki bir milleti, yeniden ayağa kaldırmak için yaptıklarının, dünyada eşi benzeri görülmemiş, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir başarı hikayesidir. Bugün yaşadığımız bu cennet vatanın her karış toprağında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz Türk milletinin her bir bireyinin azmi ve kararlılığının izleri vardır" ifadelerini kullandı.

Tezel, mesajının son bölümünde ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri, rahmet ve minnetle andığını ve yad ettiğini kaydetti.