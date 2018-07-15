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15 Temmuz 2018 10:44

GAGİAD Başkanı Tezel’den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Tezel’den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2018 10:44


Tezel mesajında, “Ülkemiz ve geleceğimiz için daha büyük değer üretmemiz, aydınlık yarınlarımız için daha iyi olmak adına yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor. 15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz ve devletimiz demokrasimize karşı yapılan bu saldırıda kararlı bir duruş sergileyip, el ele vererek tek vücut olduğumuzu tüm dünyaya da bir kez daha kanıtladı. Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin karşısında, cumhuriyet ve demokrasinin yanında olacağız. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. İki yıl önce 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor; Gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle, rahmet ve şükranla anacaktır. Ülkemizin ve milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını tüm kalbimizle diliyor; GAGİAD ailesi olarak bize düşen en büyük görevin daha fazla çalışma, üretme, ülkemizin refah seviyesini arttırmak olduğu bilinci ile ülkemiz için daha da güzel yarınlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.




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