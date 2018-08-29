GAGİAD Başkanı Tezel 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türk Milleti olarak,30 Ağustos zaferi ile tüm dünyaya hür ve bağımsız yaşama kararlılığımızı tekrar ilan ederek şanlı tarihimize bir zafer daha yazdırmış olmanın ve bu şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizin kazanmış olduğu bu önemli zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini,milli birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar el ele vererek bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. 96. yıl dönümünü kutladığımız Zafer Bayramımız tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimize bugün bile ilham kaynağı olmakta, içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerle yolumuza ışık tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle,30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor; ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.