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20 Kasım 2017 14:05

GAGİAD kurucusu olduğu GİAF’a tekrar başkan

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu (GİAF) başkanlığına seçildi.

GAGİAD kurucusu olduğu GİAF’a tekrar başkan

20 Kasım 2017 14:05


Adana’da gerçekleşen GİAF genel kuruluna Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, GİAF Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanları, GAGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, federasyona bağlı dernek başkanları ve üyeleri katıldı. GAGİAD’ın kurucusu olduğu ve Gaziantep Genç İşadamları Derneği, Çukurova Genç İşadamları Derneği, Güneydoğu Girişimci İşadamları Derneği, Hatay Genç İşadamları Derneği, Mardin Girişimci İş Adamları Derneği, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği, Şırnak Genç İş Adamları Derneğinden müteşekkil GİAF’ın başkanlık görevine seçilen Bora Tezel, "Kurucusu olduğumuz federasyonumuzda tekrar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmek bizler için gurur vericidir. Yeni görev arkadaşlarımızla aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız” dedi.


GİAF’ın başkanlık görevine seçilen Bora Tezel, Geçmiş dönem Başkanı Mehmet İzol’a kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.




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