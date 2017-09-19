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19 Eylül 2017 14:57

GAGİAD üyeleri Türkiye’nin farklı sektörlerindeki başarı hikayelerini yerinde inceledi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) üyelerinden oluşan 25 kişilik heyet ile Vestel Beyaz Eşya, Pınar Et ve Pınar Süt, Anadolu Efes üretim tesislerine katma değerli üretim ve markalaşma konularında başarı hikayelerini incelemek amacıyla iş gezisi düzenledi.

GAGİAD üyeleri Türkiye’nin farklı sektörlerindeki başarı hikayelerini yerinde inceledi

19 Eylül 2017 14:57


Manisa’da gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren gezide Vestel bünyesindeki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, dijital ürünlerin üretim tesisleri gezildi. Vestel beyaz eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat ile de bir araya GAGİAD heyeti hem Vestel hakkında detaylı bilgi alırken, üretimde katma değerin ve ihracatın önemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunma imkanı da yakaladı. Ülkemizin gıda sektöründeki başarılı markalarından olan Pınar Et ve Pınar Süt üretim tesislerini gezen heyet, ülke ekonomisindeki giderek artan rekabet durumu, tüketicinin tercih ettiği marka olma, sürdürülebilirlik hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı.


Son olarak İzmir’de bulunan ve kendi sektöründe dünyanın 14. büyük şirketi olan Anadolu Efes üretim tesislerini gezerek yetkililerinden bilgiler alan heyet Anadolu Efes yetkilileri tarafından portföyünde 18 markası bulunan Anadolu Efes’in kuruluşundan bu yana izlediği markalaşma politikası ve üretim süreçleri hakkında bilgiler edindi.Gezi ile ilgili değerlendirmede bulunan GAGİAD Başkanı Bora Tezel, “Artık geleneksel hale getirdiğimiz yurt içi teknik gezilerimizle ülkemizdeki başarı hikayelerini yerinde görmeyi, şehrimizi ve üyelerimizi geleceğe hazırlamak için ne gibi adımlar atmamız gerektiğini saptamayı ve üretim kültürümüz ile ufkumuzu geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Geziye GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özdurak, GADİAD yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.




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